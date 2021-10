So feierte Stak reloaded Jubiläum und Oktoberfest

Sommeritz rockt e. V. hatte am Samstag zum Oktoberfest mit Jubiläumsparty anlässlich 15 Jahre Stak reloaded geladen und dabei ordentlich aufgetrumpft mit Familien- und Kinderprogramm am Tag sowie Musik und DJ am Abend. Mit im Boot saß übrigens auch der Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln, der selbstgebackenen Kuchen anbot. Sieben hatten die Frauen mitgebracht, alle waren nach knapp zwei Stunden Party mit Familienfest am Samstagnachmittag bereits aufgegessen.

Foto: Jana Borath / OTZ