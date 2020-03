Opitz-Orgel in Jonaswalde kann bald wieder erklingen

Die Opitz-Orgel der Kirche Jonaswalde wird saniert. Der Gemeindekirchenrat stemmt die Finanzierung über Fördergelder, eigene Mittel und die große Spendenbereitschaft in den Dörfern. Orgelbauer Ekkehart Groß in seiner Werkstatt in der Nähe von Bautzen. Bei seiner Arbeit an der Jonaswalder Opitz-Orgel fand er auch alte Dokumente, die Opitz in dem Instrument verbaut hatte.