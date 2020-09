Orgel und Barockvioline erklingen in Ponitz

Hans Christian Martin und Leopold Nicolaus sind am 26. September zu Gast in Ponitz.

Ponitz. Hans Christian Martin und Leopold Nicolaus spielen am 26. September in der Friedenskirche.

In der Ponitzer Friedenskirche findet am Samstag, 26. September, um 19.30 Uhr ein Konzert mit Orgel und Barockvioline statt.

Es musizieren Hans Christian Martin aus Naumburg und Leopold Nicolaus aus Weimar. Es erklingt ein Programm mit Werken der italienischen Komponisten Giovanni Antonio Pandolfi Mealli und Roberto Sabbatini sowie von Johann Sebastian Bach.

Geigenunterricht ab dem Altervon acht Jahren

Leopold Nicolaus wurde 1994 in Berlin geboren und erhielt seinen ersten Geigenunterricht im Alter von acht Jahren. Seine Schulzeit verbrachte er unter anderem am Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar.

Seit 2013 studiert Leopold Nicolaus Barockgeige an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Gemeinsam mit seinem Ensemble „Tempora Felicia“ ist er Preisträger beim „Biagio Tarini Wettbewerb“ 2014 sowie beim „H.I.F. Biber Wettbewerb“ 2015. Leopold Nicolaus ist Akademist der „Händel-Solisten“ bei den Karlsruher Händel-Festspielen und festes Mitglied im „Bach Collectiv“ der Köthener Bachfesttage.

Hans Christian Martin wurde 1986 in Zwickau geboren und bekam am dortigen Robert-Schumann-Konservatorium seine erste musikalische Ausbildung. Er studierte Kirchenmusik in Dresden und Weimar. Er war Kantor an der Weimarer Jakobskirche, Titularorganist an der Schlosskirche Ettersburg bei Weimar und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Bis 2019 hatte der das Amt des Wenzelsorganisten in Naumburg inne.

Seit sechs Jahren gibt es das Orchester „Weimar Baroque“

2014 gründeten Leopold Nicolaus und Hans Christian Martin gemeinsam das Orchester „Weimar Baroque“.

Karten erhalten Interessierte an der Abendkasse oder unter Telefon 034493/3 14 91.