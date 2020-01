Photovoltaik anstelle von Diebesgut-Umschlagplatz

Im Jahr 2016 hatte Steffen Hartkopf das Grundstück direkt neben dem Bahnübergang in Nöbdenitz mit dem Plan erworben, hier auf 3000 Quadratmetern Photovoltaik-Anlagen aufzustellen. „Es war seitdem mehrfach vermietet, zum Unmut der Anwohner“, gesteht er selbst ein. Es wurde vorrangig als Lagerfläche genutzt, im Vorjahr war zudem ein Bodenaustausch notwendig geworden.

Im Technischen Ausschuss des Schmöllner Stadtrates stellte Hartkopf am Montagabend seine Pläne öffentlich vor. „Früher war es wohl ein Umschlagplatz für Diebesgut, hab ich gehört“, so Hartkopf. Jedenfalls habe die Fläche den Eindruck einer Müllhalde vermittelt. Er sei bestrebt, daraus eine Gewerbefläche zu machen.

Keine Angaben zur Leistung abgegeben

Der Nöbdenitzer Ortsteilbürgermeister André Gampe (Wählervereinigung für das Neue Schmölln) schilderte die Vorgeschichte dazu. Hartkopf sei vor etwa zwei Jahren erstmals an ihn herangetreten, habe seine Absicht im Gemeinderat vorgestellt. Einen Bebauungsplan aufzustellen hätte die Kommune aber Geld gekostet. Hartkopf habe auf Nachfrage keine Unterlagen vorgelegt, wieviel Leistung er dort zu erzeugen gedenke. Daher habe man auch keine Basis gehabt, eine qualifizierte Entscheidung zu treffen. Auch aus optischen Gründen gäbe es Bedenken.

Stadtrat Wolfgang Göthe (CDU) verwahrte sich zudem gegen die Bezeichnung als Umschlagplatz für Diebesgut: „Das ist einfach unwahr, ich möchte dem entschieden widersprechen.“ Ein Anwohner berichtete, dort seien verschiedene Sachen ausgelagert und umgelagert worden, die Polizei mehrfach vor Ort gewesen.

Ein Mitarbeiter des Bauamtes merkte an, dass man vertraglich festlegen könne, die Kosten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes auf den Investor umzulegen. Hartkopf ging darauf nicht ein, versicherte aber, es würden schon nach wenigen Jahren Gewerbesteuern fällig. Der Stadtrat beauftragte Bürgermeister Sven Schrade (SPD) damit, die weiteren Verhandlungen mit dem Investor zu führen. Die Stadt habe auch Interessen an der Fläche, die es abzuwägen gelte, so Schrade auf Nachfrage.