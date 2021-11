Die Gedenkveranstaltung beginnt am 9. November am Landestheater Altenburg.

Pogrom-Gedenken am Dienstag in Altenburg

Altenburg. An den Schauspieler und Spielleiter Karl-Friedrich Schorr-Lassen wird erinnert.

Die Stadt Altenburg, der Landkreis Altenburger Land und der ökumenische Arbeitskreis laden auch in diesem Jahr – unterstützt von verschiedenen Partnern – zum Pogrom-Gedenken ein.

Beginnen wird die Gedenkstunde, die in diesem Jahr auch unter dem Einfluss des Themenjahrs „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland/900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen“ steht, am 9. November, um 15 Uhr vor dem Aufgang zum Theater mit einer Erinnerung an den ehemaligen Schauspieler und Spielleiter am Landestheater Altenburg, Karl Schorr alias Karl-Friedrich Schorr-Lassen. Schauspieler Bruno Beeke wird Originalquellen vortragen.

Der Kommunalpolitische Ring Altenburger Land und der Kreisjugendring Altenburger Land haben die Aktion wieder vorbereitet und widmen allen jüdischen Bewohnern des Altenburger Landes im Jahr 1938 beleuchtete und mit biografischen Daten versehene Papiertüten, die die Veranstaltung begleiten werden.

Im Anschluss findet ein Ortswechsel an den Standort des ehemaligen jüdischen Betsaals in der Pauritzer Straße statt. Hier werden Redebeiträge von Oberbürgermeister André Neumann (CDU), Vizelandrat Matthias Bergmann (parteilos) sowie Pfarrer Konrad Köst erwartet. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Posaunenchor Altenburg. An der Gedenktafel werden zum Abschluss der Veranstaltung Kränze und Blumen abgelegt.