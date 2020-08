Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei stellt mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer

Am Samstagnachmittag wurde in der Nähe von Brandrübel ein 39 Jahre alter Autofahrer von der Polizei gestoppt, welcher sich mit 2,99 Promille Alkohol ans Steuer gesetzt hatte. Der Mann war zuvor mit seiner siebenjährigen Tochter an einem See baden. Nach Angaben der Polizei hatte das Mädchen die Heimfahrt mit ihrem Vater verweigert.

Am Samstagabend wurden in Wintersdorf eine Frau und einen Mann (36 und 32 Jahre alt) dabei erwischt, wie sie mit Alkohol im Blut auf E-Rollern unterwegs waren, teilte die Polizeiinspektion mit.

Am frühen Sonntagmorgen erwischt die Polizei in Altenburg einen 34 Jahre alten Autofahrer, welcher unter dem Einfluss von Amphetamin am Steuer saß.

In Kotteritz war es ein Radfahrer, der am frühen Sonntagmorgen die Aufmerksamkeit der Polizei aufgrund seiner äußerlichen Verletzungen auf sich zog. Wie sich herausstellet hatte der Mann über zwei Promille Alkohol intus. Ärztlich versorgen lassen wollte der Mann sich nicht.