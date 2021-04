Polizeieinsatz in Verbrauchermarkt - Schmierer unterwegs

Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Polizeieinsatz in Altenburg

Polizeibeamte kamen am 1. April nach einem Diebstahlsdelikt in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg zum Einsatz. Offenbar in der Nacht zum 1. April verschafften sich unbekannte Diebe Zugang zum Außengelände eines Verkaufsmarktes und stahlen von dort eine ausgestellte Sitzgarnitur im Wert von mehreren Hundert Euro. Eine weitere Sitzgarnitur beschädigten die Täter zudem. Die Altenburger Polizei ermittelt und sucht Zeugen: Tel. 03447 / 4710.

Fassade beschmiert

Am Osterwochenende (3. bis 4. April) trieben unbekannte Täter ihr Unwesen in der Altenburger Wielandstraße, indem sie dort mit roter Farbe die Fassade eines Wohnhauses beschmierten und so Sachschaden verursachten. Die Polizei in Altenburg ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 03447 / 4710 entgegen.

