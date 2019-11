Ponitz bekommt einen Bioladen

Ein Umzug nach dem Motto „viele Hände – schnelles Ende“ war am Mittwoch in Ponitz zu erleben. In nur drei Stunden war der Umzug der Lebensmittel und Einrichtung von Glauchau nach Ponitz geschafft. Ab 3. Januar 2020 soll es in Ponitz einen Bioladen namens „Ton & Korn“ geben, wie es ihn seit 2013 in Glauchau gab. „Wir haben den Laden gekündigt, weil es nicht mehr wirtschaftlich war“, sagt Sandra Hennig, eine der beiden Vorstandsmitglieder des Vereins „Verbrauchergemeinschaft Ton & Korn“, welcher den Laden betreibt.

Der andere Vorstand ist seit drei Wochen Katrin Klesse, die auch in Ponitz wohnt. „Ich wollte eigentlich nur anregen, dass eine Außenstelle in Ponitz gegründet wird, aber dann haben sich die Gegebenheiten geändert“, sagt sie. Nun ist der Laden in der sächsischen Nachbarstadt seit vorigen Freitag geschlossen und der Neustart in Angriff genommen. Zwischen 40 und 50 Mitglieder hatte der Verein zuletzt, von diesen werden durch den Umzug wahrscheinlich nur zehn erhalten bleiben, schätzt Hennig. Es gebe aber Überlegungen, dass einige Glauchauer eine Verbraucher-Gemeinschaft bilden werden, die dem Laden auch am neuen Ort die Treue halten wird, weil es nun in Glauchau keinen Bioladen mehr gibt, so Klesse.

Regionale Kreisläufe sollen gestärkt werden

Die beiden Damen sind zuversichtlich, dass sich auch in Ponitz genügend Menschen finden werden, die das Angebot dankbar annehmen und im Ort einkaufen werden. Geboten werden Lebensmittel und andere Artikel des täglichen Bedarfs, zudem Naturkosmetik, Allergikerprodukte, Putz- und Waschmittel. Dabei sei es nicht zwangsläufig notwendig, dass die Produkte bio-zertifiziert sind. Man achte aber darauf, regionale Kreisläufe zu stärken. Das Angebot von Töpferwaren, das bereits im Namen steckt, soll ebenfalls beibehalten werden. Auch regionale Imker können ihren Honig im Laden anbieten. Mit umgezogen ist auch ein Second-Hand-Schrank: Hier kann jedermann in begrenztem Umfang Artikel einstellen, die mit einem Preisschild versehen werden. Um Verwechslungen vorzubeugen, gibt es dafür eine extra Büchse.

„Wir werden uns aber nach dem Kundenbedarf richten und unser Angebot dementsprechend umstellen“, sagt Sandra Hennig. Für die Anfangszeit wird sie gemeinsam mit Katrin Klesse alleine den Laden stemmen, als Aushilfe steht Johannes Teichmann bereit, der auch in Glauchau schon Ladendienste übernommen hat.

Alle Produkte werden mit zwei Preisen versehen

„Wir hoffen aber, dass die Menschen in Ponitz uns unterstützen werden und eventuell auch im Ladenaushelfen wollen“, so Hennig. Denn das Besondere an Ton & Korn ist schließlich die Vereinsform: Wer hier einkaufen will, kann auch Mitglied werden und dafür sämtliche Artikel zum vergünstigten Preis kaufen. Der berechnet sich aus dem Einkaufspreis des Großhändlers mit einem kleinen Aufschlag für Nebenkosten und Schwund. Eine Einzelperson zahlt 15 Euro, ein Paar 20 Euro und Familien mit Kindern 25 Euro im Monat an Mitgliedsbeitrag.

Allerdings muss man nicht dem Verein beitreten, für Lauf- oder Gelegenheitskunden ist an jedem Artikel ein zweiter Preis ausgeschrieben. Dieser entspricht dem normalen Bioladenpreis. Einer der ersten, der seine Mitgliedschaft angekündigt hat, ist Bürgermeister Marcel Greunke (CDU). Er freut sich vor allem, dass nach der Schließung der Bäckerei in diesem Jahr wieder Leben in den alten Dorfkonsum einzieht.

www.ton-und-korn.de