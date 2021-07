Ponitzer entwickeln neue Technik

Ponitz. Automatisierungszelle soll vor allem mittelständischen Unternehmen Lösung für Produktion bieten.

Die Ausstattung eines Kunststofflieferanten aus dem Altenburger Land mit einer der ersten „Isac“-Automatisierungszellen ist ein Meilenstein, heißt es in einer Mitteilung der Sojka Automation GmbH. Seit einigen Wochen ist die Zelle im Einsatz und sichere die Lieferung an einen europäischen Marktführer im Breitbandbereich ab. Entwickelt und gefertigt in Ponitz, wollen Christian Sojka und sein Team mit dieser Lösung den Mittelstand automatisieren.

Manuelle Lösung nicht wirtschaftlich

Schnell wechselnde Marktanforderungen, Fachkräftemangel und Digitalisierungsdruck sind Themen, die auch Firmen der Region beschäftigen. Für Christian Sojka, Geschäftsführer der Sojka Automation GmbH, stellt Automatisierung den Schlüssel dar, um die Aufgaben zu meistern: „Auch wenn viele Unternehmen Berührungsängste haben, Automatisierung wird künftig die Wettbewerbsfähigkeit und das Überleben vieler Betriebe sichern. Mit dem ‘Isac’ haben wir eine Lösung entwickelt, die insbesondere mittelständischen Unternehmen den Zugang zum Thema Automation erleichtert.“ Ein solches Unternehmen kam vor einigen Monaten auf Sojka zu – die Aufgabenstellung für eine Automatisierungslösung: Bauteile für einen Großkunden nach der Spritzgussfertigung auf feinste Qualitätsmerkmale prüfen, mit einer Schutzfolie beziehen und die Montage von Bedieneinheiten sicherstellen. Bei der Menge an geforderten Bauteilen und den hohen Qualitätsvorgaben wäre eine manuelle Lösung wirtschaftlich nicht möglich gewesen. Sojka Automation habe mit dem „Isac“, dessen Funktionalität und der schnellen Lieferung gegenüber Wettbewerbern punkten können.

Christian Sojka erklärt: „Wir fokussieren uns darauf, alle Dinge, für die es auf Kundenseite keine spezifischen oder immer die gleichen Anforderungen gibt, hardware- als auch softwareseitig zu standardisieren. Dadurch haben wir im Innenraum für den Einbau unterschiedlichster Aktoren wie Roboter, Kameras oder Montageeinheiten jede Menge Platz und Möglichkeiten. So lassen sich die benötigten Prozesse automatisieren.“

Schnell umrüstbar

Der hohe Standardisierungsgrad verkürze gleichermaßen die Bau- und Lieferzeiten, wie er sich positiv auf die Investitionskosten auswirke. Denn gerade hohe Anfangsinvestitionen lassen mittelständische Unternehmen den Schritt zu einer automatisierten Fertigung als zu große Hürde erscheinen. Die Automatisierungszelle punkte mit schnellen und unkomplizierten Umrüstmöglichkeiten – entweder für den Umbau der Fertigung auf andere Bauteile oder eine andere Nachnutzung. Der Kauf einer gänzlich neuen Maschine würde entfallen.

„Mit dem ’Isac’ haben wir unser gesamtes Automatisierungs-Know-how komprimiert und auf 2,16 Quadratmeter zusammengepackt. Wir können nahezu alle Prozesse, die in der Produktion erforderlich sind, darin abbilden“, so Sojka. Die Bestellbücher für den ISAC® seien, selbst ohne große Werbekampagne, gut gefüllt, meinte Sojka.