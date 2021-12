Ponitzer Firma überzeugt beim Thüringer Innovationspreis

Ponitz. Sojka Automation schafft eine Top 3-Nominierung mit der modularen Automatisierungszelle ISAC.

Die Sojka Automation GmbH aus Ponitz zählt mit ihrer Automatisierungszelle ISAC zu Thüringens innovativsten Unternehmen. Zwar reichte es nicht für den ersten Platz in der Kategorie „Industrie & Material“ beim diesjährigen Thüringer Innovationspreis. Doch unterstreiche die Top 3-Nominierung die Fortschrittlichkeit und Innovationskraft der modularen Automatisierungszelle, hieß es aus dem Unternehmen.

Für Geschäftsführer Christian Sojka sei die Auszeichnung neben den positiven Verkaufszahlen zudem ein weiterer Beleg, dass das Unternehmen mit der Entwicklung des ISAC den richtigen Weg eingeschlagen habe.

Laut Urteil der 19-köpfigen Fachjury ist es der Sojka Automation GmbH mit der Automatisierungszelle ISAC gelungen, „eine Sondermaschine im Baukastenprinzip zu entwickeln, die erfolgreich die Lücke zwischen größtmöglicher Standardisierung und maximaler Modularisierung schließt. Veränderbare Softwarelösungen erlauben die Anpassung an verschiedenste Aufgaben“.

Profitabilität sei wichtig

Bei dem Wettbewerb bewerteten die Sachverständigen aus den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft die Beiträge unter anderem nach Höhe des Innovationsgrades, Nachhaltigkeit, Gestaltungs- und technischer Qualität, unternehmerischer Leistung und wirtschaftlichem Erfolg.

Für Firmenchef Sojka ist insbesondere das letztgenannte Kriterium ein ganz entscheidendes. „Gerade wenn es um Innovationen geht, sollte die Profitabilität als Messgröße nicht außer Acht gelassen werden. Viel zu oft werden Dinge subventioniert am Markt vorbei entwickelt ohne skalierbare und monetarisierbare Geschäftsmodelle“, sagt er.

Coronabedingt fiel die Preisverleihung Ende November in Weimar kleiner und digitaler aus, als geplant. Dennoch war Sojka beeindruckt: „Wenn man sieht, mit wie viel Aufwand eine solche Veranstaltung umgesetzt wird, dann ist allein das schon eine Auszeichnung für die Arbeit aller Bewerber. Dass wir es am Ende nicht ganz an die Spitze schafften, ist zwar schade. Die Wertschätzung und Top 3-Nominierung bestätigen uns jedoch auf unserem Weg in eine nachhaltige, zukunftsträchtige Produktion.“

Der Wettbewerb

Mit dem Innovationspreis Thüringen werden jährlich herausragende Produkte, Verfahren und Dienstleistungen aus Thüringen gewürdigt. Ziel ist es, Innovationen sowie die dahinter stehenden Akteure zu würdigen und Unternehmen zu motivieren, den Wettbewerbsfaktor Innovation intensiver in ihre Firmen-Philosophie einzubeziehen und strategisch stärker zu nutzen.

Der Preis wird gemeinsam vom Thüringer Wirtschaftsministerium, der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT), dem TÜV Thüringen sowie der Ernst-Abbe-Stiftung ausgelobt.