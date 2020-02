Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ponitzer Narren schippern um die Welt

Mit den Ponitzer Faschingspiraten um die Welt heißt es am Sonnabend, 15. Februar, in Ponitz. An diesem Tag wird dann 18 Uhr zum Faschingstanz eingeladen und die Narren wollen gemeinsam vergnügt um die Welt schippern. Die Karnevalsveranstaltung findet im Dorfgemeinschaftsraum in der Gößnitzer Straße 2 d statt. Für den Faschingstanz gibt es noch wenige Restkarten an der Abendkasse