Posterstein: Die Mitmach-Aktion Garten-Einsichten startet

Posterstein. Museum Posterstein zeigt Sonderausstellung zur Gartenkultur im Spiegel der Zeit.

Pünktlich zum Frühlingserwachen beginnt die Mitmach-Aktion „#GartenEinsichten zurAusstellungsreihe – Grünes im Quadrat – Historische Gärten im Altenburger Land“.

Eröffnung könnte sich verschieben

Unter diesem Titel zeigen die vier Museen im Altenburger Land vier Sonderausstellungen zum Gartenthema. Die Ausstellung des Museums Burg Posterstein öffnet unter dem Titel „Wie der Gärtner, so der Garten – Gartenkultur als Spiegel der Gesellschaft“. Sollte sich das Museum am 2. Mai noch im Lockdown befinden, verschiebt sich die Eröffnung.

Die Sonderschau schlägt einen Bogen von den Gartentypen vom Mittelalter bis ins Heute. Ein besonderes Augenmerk liegt auf zwei Gartenformen, die das Altenburger Land besonders geprägt haben: Die Gärten der historischen Rittergüter und die Bauerngärten. Anhand von historischen Vermessungskarten, die um 1800 entstanden, kann der Besucher einiges über die Geschichte und die Pracht der Gärten und Parks ehemaliger Rittergüter erfahren. Heute ist kaum zu glauben, dass dort Gartengestaltungen mit Grotten, Wasserkünsten oder Gebäude- und Figurenensembles existierten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf historischen, noch erhaltenen Bauerngärten.

Unter Leitung des Museums Posterstein, laden die vier Museen dazu ein, ihre Gedanken über Gärten zu teilen. Dabei kann es sich um Fotos vom Lieblingsgarten oder von einem öffentlichen Park handeln, die man unter dem Hashtag „#GartenEinsichten“ in den sozialen Netzwerken teilt. Oder man schickt den Museen seine Antwort auf die Fragen: Was bedeutet Ihnen ein Spaziergang im Park? Was bedeutet Gärtnern für Ihren Alltag? Wie sieht der Garten der Zukunft aus?

Alle Meinungen sammelt das Museum und wertet sie auf seiner Website aus. Schon vor offizieller Bekanntgabe der Aktion sind knapp 300 Bilder auf Instagram, über 150 Tweets und knapp 150 Facebook-Posts zusammengekommen.