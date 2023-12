Posterstein: Kinderburg und ein gelungener Salon

Posterstein. Das Museum Burg Posterstein blickt auf erfolgreiche Aktionen und hat über die Festtage geöffnet.

Kurz vor Weihnachten war noch einmal viel los im Museum Burg Posterstein: Die Kinder der Kindertagesstätte Postersteiner Burggeister zogen am Mittwoch, 20. Dezember, aus rund 1200 richtigen Lösungszetteln die drei Gewinner des diesjährigen Kinderburg-Rätsels. Gewonnen haben Kinder aus Gera, Arnstadt und Zeuthen in Brandenburg. Sie erhalten noch rechtzeitig zu Weihnachten ein Geschenk der Postersteiner Burggeister Posti und Stein, heißt es in einer Presseinformation des Museums Burg Posterstein.

Mit der Schatzkarte unterwegs

Das Kinderburg-Rätsel funktioniert so: Wer die Familienausstellung „Die Kinderburg“ besucht, bekommt zur Eintrittskarte eine Schatzkarte. An verschiedenen Stationen geben schwarze Würfel Antworten auf von Kindern gestellte Fragen: Wie schwer ist ein Kettenhemd? Wie pullerte ein Ritter in Rüstung? Besaß jeder Ritter eine Burg?

Die Kinder erkunden interaktiv, wie Burgherren und Burgfrauen der vergangenen Jahrhunderte lebten, sehen wie Ritter ihre Rüstungen anzogen und können sich verkleiden.

Überall in der Ausstellung verbergen sich Buchstaben, die richtig zusammengesetzt ein Lösungswort ergeben. 2023 lautete das Lösungswort „Kaminfeuer“.

Ab jetzt gibt es ein neues Lösungswort und damit eine neue Chance auf Geschenke der Postersteiner Burggeister Posti und Stein. Rund 5500 Kinder besuchten die Burg Posterstein 2023. Dabei sind die Besucher des Mittelalterspektakels nicht eingerechnet.

Im Geist der Salonkultur

Nach drei Jahren Pause fand 2023 erstmals wieder ein „Advent im Salon“ auf Burg Posterstein statt. Die Idee des „Advent im Salon“ ist ein stimmungsvoller dritter Adventssonntag fernab des üblichen Weihnachtsmarkttrubels, was über 300 Gäste in die Burg lockte.

Im Geiste der Salonkultur um 1800 fanden im historischen Gerichtsraum stündlich Veranstaltungen statt. Es wurden Märchen mit dem Rollbild-Projektor gezeigt und gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. Der Musiker Matthias von Hintzenstern spielte „Salonmusik“ am Klavier und berichtete auch vom historischen Hintergrund der vorgetragenen Stücke. Cornelius Neupert spielte Weihnachtslieder auf der Posaune.

Die Historikerin Franziska Huberty las in ihrer Live-Ausgabe des Museumspodcasts „Lesezeit auf Burg Posterstein“ aus den Erinnerungen Gustav Partheys an ein ereignisreiches Weihnachtsfest im Berliner Salon der Herzogin von Kurland. Diese Folge kann auch online nachgehört werden unter: blog.burgposterstein.de/lesezeit.

Dank der zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus dem Museumsverein, welche die Gäste teils in historischem Kostüm begrüßten, gelang so ein Neustart dieses weihnachtlichen Veranstaltungsformats, das auch 2024 für den dritten Adventssonntag geplant ist.

Krippenausstellung bis 7. Januar

Die Weihnachtskrippenausstellung, die derzeit im Museum zu sehen ist, läuft noch bis zum 7. Januar 2024. Dieses Jahr werden vor allem Krippen aus Ländern präsentiert, die am Meer liegen – von Peru über Deutschland bis Italien.

Erstmals zu sehen ist auch eine Fasskrippe aus Neapel. Die Neapolitaner waren bereits im 16. Jahrhundert für ihre kunstvollen Weihnachtskrippen berühmt, die oft detailreiche heimische Szenerien aus Naturmaterialien nachstellen.

Ein anderer Blickfang sind die insgesamt drei norddeutschen Weihnachtsgestelle in der Sammlung des Museums Burg Posterstein. Der „Sölring Jöölboom“ und der friesische Jöölboom entstanden in der Zeit, als Nadelbäume auf den friesischen Inseln noch unbekannt waren. Das Weihnachtsgestell stand am Fenster der niedrigen Friesenhäuser und wies so, als Zeichen der Gastfreundschaft, Fremden und Einheimischen den Weg. Noch gibt es genug Gelegenheiten, sich das ganz genau anzuschauen.

Auch zwischen den Jahren bietet sich die Gelegenheit, die Weihnachtskrippen-Schau samt der gesamten Burg Posterstein zu besichtigen: Am 25. Dezember hat das Museum von 13 bis 17 Uhr geöffnet und am 26. Dezember von 10 bis 17 Uhr. Vom 27. bis 29. Dezember von 10 bis 16 Uhr, am 30. Dezember von 10 bis 17 Uhr. Am 24. Dezember, 31. Dezember und 1. Januar hat das Museum geschlossen.Ab 2. Januar 2024 öffnet das Museum zu den ganz normalen Winteröffnungszeiten: dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, wochenends und feiertags von 10 bis 17 Uhr.