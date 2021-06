Premiere, Konzert und Komödie im Altenburger Theaterzelt

Markus Lingstädt in „Der Kontrabaß“.

Altenburg/Gera. Was die Bühnen in Altenburg und Gera in den nächsten Tagen zu bieten haben.

Auch an diesem Wochenende wartet das hiesige Theater mit spannenden Aufführungen in Altenburg und Gera auf.

Altenburg

Im Theaterzelt Altenburg feiert am heutigen Freitag, 18. Juni, um 19.30 Uhr die neue Ballettgala „TanzLust“ ihre Premiere. Eine weitere Vorstellung folgt gleich am Samstag, 19. Juni, um 19.30 Uhr ebendort. Das Thüringer Staatsballett präsentiert einen facettenreichen und mitreißenden Querschnitt aus beliebten Choreografien von Silvana Schröder, Nils Christe und Michel Fokine.

Zum 8.Kammerkonzert wird am Sonntag, 20. Juni, um 11 Uhr ins Theaterzelt Altenburg eingeladen. Andreas Ebert (Moderator), Maria Holzer-Graf und Anna Zaubzer (Violine), Louise Denise-Nesprias (Viola) und Jesús Antonio Clavijo Rojas (Violoncello) präsentieren neue Musik von Sebastian Hensel (Leipzig), Reinhard Wolschina (Weimar), Olav Kröger (Leipzig/Altenburg) und Giovanni Sollima (Rom).

Die Ein-Mann-Komödie „Der Kontrabaß“ über Leben und Leiden eines Orchestermusikers ist am Sonntag, 20. Juni, um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg zu sehen. Patrick Süskinds bekannter Monolog erzählt mit viel Sprachwitz vom Schicksal des ernüchterten Kontrabassisten, der mit seinem klobigen Instrument als Hinterbänkler am dritten Pult in einem städtischen Orchester verzweifelt.

Gera

Die komische Oper „Der Barbier von Sevilla“ wird am Samstag, 19. Juni, und Sonntag, 20. Juni, jeweils 14.30 Uhr auf der Freilichtbühne vor der Bühne am Park Gera (bei Regen im Großen Haus) gespielt.

Gioacchino Rossinis turbulentes Meisterwerk zählt zu Recht zu den beliebtesten Musiktheaterwerken. Bartolo, ein alter Junggeselle, möchte sich mit der vermögenden Rosina vermählen. Um jeglichen unkontrollierten Kontakt der selbstbewussten Braut mit anderen Männern zu unterbinden, hält er sie in seinem Haus unter Quarantäne. Graf Almaviva, der Rosina in Madrid einst kennen gelernt hatte und sich in sie verliebte, versucht unter falschem Namen und mit Hilfe des Barbiers Figaro sich seiner Geliebten zu nähern. Doch Bartolo, gewarnt von dem opportunistischen Gesangslehrer Basilio, ist auf der Hut...

Corona-Informationen

Aufgrund der aktuellen Thüringer Corona-Verordnung ist derzeit für die Besucher in Altenburg und Gera bei einer Inzidenz unter 35 kein Corona-Test notwendig.

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im Freien bis zum Erreichen des Platzes und in Innenräumen während der gesamten Veranstaltung zu verwenden. Kinder unter sechs Jahren benötigen keine Masken.

Kassenöffnung und Einlass erfolgen jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn, heißt es.

Es gibt keine Pause und keine Gastronomie.

Karten für die Vorstellungen gibt es an den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8279105 oder 03447/58 51 60 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de. Wegen der Erfassung von Kontaktdaten ist kein Verkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.