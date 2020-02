Meisterdetektiv Kalle Blomquist am Theater Altenburg Gera.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Kalle Blomquist“ feiert Premiere im Theaterzelt Altenburg

Die turbulenten Abenteuer von „Meisterdetektiv Kalle Blomquist“ kommen am Sonntag, 8. März, um 16 Uhr im Theaterzelt Altenburg zur Premiere. Mandy Röhr inszeniert die Fassung von Eberhard Möbius für Kinder ab acht Jahren. Mit Bühne und Kostümen gestaltet Lilith-Marie Cremer die fantasievolle Welt der Kinder wie aus einem Comic-Heft in knalligen Farben in Pop-Art-Design.

Kalle träumt davon, später einmal ein großer Detektiv zu werden. Doch leider gibt es in seinem schwedischen Heimatort Kleinköping nur wenig Spannendes zu beobachten und kriminell ist schon gar niemand. Deshalb denkt sich Kalle oftmals selbst aufregende Kriminalfälle aus, die es zu lösen gilt. Doch eines Tages kommt Einar, der Onkel von Kalles Freundin Eva-Lotta, zu Besuch. Angeblich möchte der in Kleinköping nur Urlaub machen.

Zwei Vorstellungen für Familien in Altenburg

Aber sein nervöses Auftreten und sein verdächtiger Blick wecken sofort Kalles detektivischen Spürsinn: Warum schleicht sich Onkel Einar mitten in der Nacht aus dem Haus? Und was hat es mit der alten Schlossruine auf sich? Ein klarer Fall für Meisterdetektiv Kalle Blomquist! Gemeinsam mit seinen Freunden Anders und Eva-Lotta versucht er, dem Geheimnis um Onkel Einar auf den Grund zu gehen. Und schon bald befinden die Drei sich im bisher größten Abenteuer ihres Lebens.

Meisterdetektiv Kalle zeichnet sich durch seinen Witz, Mut und eine gesunde Portion Selbstbewusstsein aus. Seine Geschichte zeigt, wie auch in einer Kleinstadt allerhand Spannendes passieren kann, Freunde fest zusammenhalten und Kinder oftmals einen besseren Spürsinn und mehr Raffinesse haben als Erwachsene.

Weitere Vorstellung für Kinder und Familien: So. 15. März, 16 Uhr im Theaterzelt Altenburg. Die Vorstellungen für Schulklassen sind bereits weitgehend ausverkauft. Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8279105 oder 03447/585160, online unter www.theater-altenburg-gera.de