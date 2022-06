Premiere zweiteiliger Ballettabend in Altenburg

Altenburg. Thüringer Staatsballett mit Uraufführung am 1. Juli im Theaterzelt Altenburg

Die Eleven des Thüringer Staatsballetts präsentieren mit „Erzählte Erinnerungen“ eine Uraufführung am Freitag, 1. Juli um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg. Das zweiteilige Programm vereint Choreografien von den beiden Nachwuchs-Choreografinnen Yuri Hamano und Fang Yi Liu.

Im ersten Teil des Abends mit dem Titel „Shōen – Das Leben einer Frau“ widmet sich Yuri Hamano in einer Choreografie einer Ikone ihres Heimatlandes mit dem Namen Uemura Shōen (1875-1949), der es zu Beginn des 20. Jahrhunderts als erster Frau gelang, sich als Malerin in der Kunstwelt Japans zu etablieren. Shōen wurde durch ihre Darstellung selbstbewusster Frauen, die internationale Anerkennung als Künstlerin und ihren außergewöhnlichen Lebensweg zum Vorbild zahlreicher Frauen.

„My culture is my history“ – so charakterisiert ihrerseits die aus Taiwan stammende Choreografin Fang Yi Liu den engen Bezug zur ihrer kulturellen Herkunft: Ihr Vater ist Taiwaner, ihre Mutter Halbchinesin. Deren Vater war nach Taiwan gezogen, als die Regierung der Volksrepublik China 1949 an die Macht kam. Da ihrer eigenen Generation die taiwanesische Sprache verboten war, hat Fang Yi Liu eine besondere Beziehung zur Amtssprache ihrer Heimat, dem Chinesischen, entwickelt. Über ihre familiären Wurzeln reflektierend, setzt sich Liu in „Tausend Worte“ mit ihrem multikulturellen Hintergrund auseinander. Im Foyer wird es vorweg eine Einführung mit Regina Genée etwa 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn geben.

Freitag, 1. Juli, 19.30 Uhr, Theaterzelt Altenburg; Infos unter 03447/585160