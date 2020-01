Schwer verletzt wurde der 83-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Altenburg. In Altenburg wurde ein 83-jähriger Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.

Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Montagvormittag wurde in Altenburg ein 83-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Laut Polizei sei der Mann im Kreisverkehr am Herzog-Ernst-Platz mit seinem Rad unterwegs gewesen als es zur seitlichen Kollision mit einem Auto kam.

Schwer verletzt wurde der 83-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.