Altenburg. An einer Kreuzung in Altenburg ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Sie fuhr ohne Licht.

Radfahrerin fährt ohne Licht und wird schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin rückten Donnerstagabend Rettungsdienst und Polizei aus.

An der Kreuzung Rasephaser Straße/Zur Alten Post in Altenburg stießen ein Auto und eine Radfahrerin zusammen. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 48-jährige Radfahrerin scheinbar ohne Licht unterwegs war und zudem erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde.