Vermischtes Radsportlegenden begeistern in Schmölln

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radsportlegenden begeistern in Schmölln

Im voll besetzten Saal des Reussischen Hofs in Schmölln erlebten die Besucher jetzt einen spannenden Abend mit tiefen Einblicken in das Leben der Radsportlegenden Wolfgang Lötzsch und Olaf Ludwig. Hier auf dem Foto mit Thomas Büchner, Gerd Schulze, Frank Hübschmann und Oliver Vincenz. Der emsige Organisator der Talkrunde, Frank Hübschmann aus Weißbach, der in Gerd Schulze und Thomas Büchner zuverlässige Partner gefunden hatte, zeigte unter anderem zwei Filme über das bisherige Leben der beiden Radsportler. Danach hatten die Gäste Gelegenheit, die beiden Spitzensportler auszufragen. Auch für Fotos, Autogramme und persönliche Gespräche nahmen sich Lötzsch und Ludwig Zeit. Die letzten Gäste gingen nach mehr als drei Stunden zufrieden nach Hause.

Der Tischtennis-Nachwuchs des SV Schmölln 1913 konnte sich an diesem Abend ebenfalls freuen: 100 Euro aus den Erlösen der Veranstaltung wurde für sie gespendet.