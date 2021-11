Ralf Plötner will Vize-Landeschef der Linken in Thüringen werden

Altenburg. Der Altenburger Landtagsabgeordnete bewirbt sich jetzt.

Der Altenburger Landtagsabgeordnete Ralf Plötner will stellvertretender Landesvorsitzender der Linken werden. Um diesen Posten bewirbt er sich.

In dieser Funktion will er die Entwicklung der Mitglieder in den Blick nehmen, teilt er mit. „Die Kontakte innerhalb des Landesverbandes sind zu stärken, wobei für mich dabei klar ist, dass alle Mitglieder des Landesverbandes die Basis der Partei bilden. Ein Mitglied, welches noch nie eine Parteifunktion inne hatte, ist genauso Teil der Basis wie der Ministerpräsident von Thüringen“, findet Plötner.

Die aktuell besonders bewegten Zeiten böten auch Chancen. „In meinem Kreisverband im Altenburger Land sind innerhalb dieses Jahres bisher 16 Menschen neu in Die Linke eingetreten. Gemeinsam mit erfahrenen und neuen Mitgliedern den Gebrauchswert einer Linken deutlich zu machen, ist unser Ziel“, erklärt Ralf Plötner.

Der Altenburger ist auf dem Gründungsparteitag am 16. Juni 2007 in die Partei Die Linke eingetreten, war bereits Delegierter auf Landes- und Bundesparteitagen. Seit 2016 ist er Mitglied im Kreisvorstand Altenburger Land, seit 2018 Kreisvorsitzender. Seit 2015 ist Plötner Mitglied im Landesausschuss, seit 2017 stellvertretender Vorsitzender des Landesausschusses seiner Partei.

Im Kreistag ist er seit 2009 und seit 2014 Fraktionsvorsitzender. Er sei Mitinitiator bei Protesten gegen Thügida gewesen sowie bei Anti-Höcke/Kalbitz-, und Brandner-Protesten. Plötner ist zudem stellvertretender Vorsitzender beim kommunalpolitischen Bildungsverein Die Thüringengestalter.