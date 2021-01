Die Friedenstaube am Altenburger Rathausturm soll zu atomarer Abrüstung mahnen.

Altenburg An weltweiter Friedensaktion nehmen 700 deutsche Städte teil

Rathaus in Altenburg hisst Friedensfahne

Diesen Freitag wird sie das Altenburger Rathaus schmücken: Die Fahne mit der weißen Taube, die zur atomaren Abrüstung mahnt. Mit dem Hissen der Friedens-Flagge beteiligt sich auch die Stadt Altenburg an einer Aktion des Bündnisses Mayors for Peace, zu Deutsch: Bürgermeister für den Frieden. Doch was genau hat es mit der Aktion auf sich?

Altenburg ist neben 700 weiteren deutschen Städten offizielles Mitglied

Die Organisation Mayors for Peace ist ein vom japanischen Hiroshima geführtes, weltweites Städtebündnis mit rund 8.000 Mitgliedern. Unter diesen befinden sich auch 700 Städte in Deutschland. Die Stadt Altenburg ist ebenfalls offizielles Mitglied. Die Beitrittsurkunde habe Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) übrigens direkt aus Hiroshima von seinem Amtskollegen erhalten. Altenburg hat sich im Jahr 2018 dem städtischen Friedensbündnis angeschlossen.

Atommächte seien Vertrag nicht beigetreten

Anlass der Fahnen-Aktion ist der von den Vereinten Nationen im Jahr 2017 verabschiedete Atomwaffenverbotsvertrag, der heute am 22. Januar 2021 in Kraft tritt. Diesem sind verschiedene Staaten beigetreten. Atomwaffen sollen mit diesem Vertrag völkerrechtlich geächtet und verboten werden. Der Vertrag über das Verbot von Kernwaffen war von den Vereinten Nationen am 7. Juli 2017 mit 122 Stimmen angenommen worden. Mit Stand des 8. Januar 2021 sollen mittlerweile 51 Staaten den Vertrag ratifiziert haben. Die Atommächte seien dem Vertrag hingegen nicht beigetreten. Auch Deutschland habe den Vertrag nicht unterzeichnet. Doch auch nach Inkrafttreten des Vertrages sei ein Beitritt weiterer Staaten möglich.

Vertragsunterzeichner verpflichten sich zur Ächtung von Atomwaffen

In dem völkerrechtlich bindenden Vertrag würden sich die Unterzeichnenden dazu verpflichten, keine Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, anzuschaffen, zu besitzen oder zu lagern. Der Vertrag gehe im Übrigen auf die Aktivitäten der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) zurück. Diese hat 2017 den Friedensnobelpreis erhalten. Die Organisation Mayors for Peace sind eine der rund 500 Partnerorganisationen von ICAN.