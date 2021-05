Regelschüler aus Dobitschen verlagern Unterricht ins Freie

Dobitschen. Vogelzählung stand im Stundenplan.

Am 18. Mai hieß es in Dobitschen für acht Schüler: Ab an die frische Luft. Denn an diesem Tag sollten Vögel gezählt werden. Initiiert wurde die Aktion vom Naturschutzbund Nabu, der jedes Jahr zur Vogelzählung aufruft. Beginnend im theoretischen naturwissenschaftlichen Unterricht wurde es nun praktisch und die Kinder konnten sich beim Bestimmen der Vögel an der frischen Luft ausprobieren. Auch der Gebrauch von einem Fernglas war für den einen oder anderen Neuland. Parallel dazu wurde die Aktion von interessierten Schülern zu Hause durchgeführt. Die Zählungen werden nun gesammelt und danach an den Nabu übergeben.