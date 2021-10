Rettungskräfte beim Einsatz gestört und Polizisten widersetzt

Die Polizei meldet einen größeren Polizeieinsatz aus Altenburg und einen Lkw auf Abwegen in Starkenberg.

Rettungskräfte beim Einsatz gestört und Widerstand geleistet

Eine Personengruppe in der Pauritzer Straße in Altenburg, insbesondere ein 20-Jähriger dieser Gruppe, löste in der Nacht zu Dienstag einen Polizeieinsatz aus. Gegen 0:45 Uhr wurden Polizeibeamte gerufen, da diese Gruppe, und vor allem der junge Mann massiv die Maßnahmen im Einsatz befindliche Rettungskräfte bzw. eines Notarzt störte.

Der 20-Jährige trat zudem gegen den Außenspiegel des Rettungswagens und beleidigte einen Disponenten der Rettungsleitstelle. Die Personengruppe flüchtete schließlich in eine Wohnung. Als Polizeibeamte diese aufsuchten, kam es zu Beleidigungen und Bedrohungen und letzten Endes auch zu Widerstand gegen die Beamten. Der 20-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lkw fährt in Starkenberg gegen Mauer

Am 11. Oktober gegen 7.15 Uhr fuhr ein 50-jähriger Fahrer eines Lkw Daimler auf der Tannaer Straße in Starkenberg. Auf Grund von Gegenverkehr kam er zu weit nach rechts von der Straße ab und beschädigte dabei eine Grundstücksmauer und ein Verkehrszeichen. Der Lkw wurde beschädigt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen