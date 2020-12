Singen ohne "Maulkorb" in Ronneburg: Kirchen distanzieren sich von Maskenverweigerern

Vertreter der evangelischen sowie der katholischen Kirche verurteilen ein am vierten Advent geplantes Singen. Unter dem Motto „Christfestliedersingen – mit Verkündigung der frohen Botschaft – ohne Maulkorb“ wird eine Veranstaltung auf dem Ronneburger Marktplatz beworben. Als Anmelder tritt ein „Missionswerk Das Lebendige Wort“ auf. Dahinter steckt ein bekannter Rechtsradikaler. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Diese Veranstaltung stehe in keinerlei Zusammenhang mit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, betont die Superintendentin des Kirchenkreises Altenburger Land, zu dem auch die Kirchengemeinde Ronneburg gehört. Man halte angesichts der Pandemielage eine Veranstaltung, bei der angedeutet wird, Infektionsschutzmaßnahmen zu unterlaufen, für verantwortungslos. „Wir werten es als Missbrauch der Religionsfreiheit, wenn andere gefährdet werden könnten“, so Superintendentin Kristin Jahn in der am Freitag verbreiteten Mitteilung.

Zwietracht unter dem Deckmantel des Christentums

„In unseren Gottesdiensten bestehen wir auf die strikte Einhaltung des Infektionsschutzes“, so Jahn weiter. Deshalb empfehle man den Besuch der regulären Gottesdienste. Die Nächstenliebe gebiete, aufeinander zu achten, sich und andere vor Ansteckung zu schützen. „Dazu gehört eine Mund-Nasen-Bedeckung. Wir verwehren uns dagegen, das Christfest für die Durchsetzung des eigenen Willens zu missbrauchen. Da wird zum Singen aufgerufen, aber Zwietracht gesät“, so Kristin Jahn in der Mitteilung, die mit dem Gemeindekirchenrat Ronneburg und Dekan Wolf von der katholischen Kirche abgestimmt wurde.

