Rositz feiert Jubiläums-Kirmes

Rositz. Vom 15. bis 18. September wird in Rositz die 30. Kirmes gefeiert. Höhepunkt wird der Festumzug am Samstag. Ein Blick ins Programm:

In Rositz wird vom 15. bis 18. September die Jubiläumskirmes, die 30. Rositzer Kirmes, auf dem Festplatz an der Goethestraße gefeiert. „Schon seit mehreren Jahrhunderten ist die Kirmes besonders in den ländlichen Regionen des Altenburger Landes das bekannteste und am meisten verbreitete Volksfest“, meint der Rositzer Bürgermeister Steffen Stange.

Als Stunde des Wiederauflebens der Kirmes in Rositz könne man durchaus das Jahr 1984 sehen, „als der damalige Bürgermeister Helmut Tenne die Rositzer Markttage ins Leben rief und so erstmals weit über 10.000 Besucher hier begrüßen durfte.“

Bürger sollen Häuser und Zäune feierlich schmücken

Was mit den Markttagen begann, wurde im Jahr 1990 mit der Kirmes fortgesetzt. Durch den Heimatverein wurde die Kirmes ab dem Jahr 1995 unter anderem durch die Kirmeskönigin und die Erntekrone erweitert. „Und genau dies unterscheidet uns heute von anderen Dorf- und Volksfesten“, meint Steffen Stange. „Wir wollen mit der Kirmes die Tradition, die Sitten und Bräuche unserer Vorfahren bewahren. Dazu zählen neben der Kirmeskönigin und der Erntekrone, die Pflege der Altenburger Mundart, die Trachten der Marchen und Malcher, das Kirmesbrot, die traditionellen Konzerte und ein attraktiver Handwerker- und Bauernmarkt.“ Höhepunkt der diesjährigen Jubiläums-Kirmes soll am Samstag der Festumzug werden, mit mehreren Musikkapellen und Vereinen.

Wie im vergangenen Jahren werde für den Schaustellerbetrieb und das Tagesprogramm kein Eintritt erhoben. Nur für das Abendprogramm am Donnerstag, Freitag und am Samstag im Festzelt müsse ein Eintritt entrichtet werden. Dort gehören das Konzert der Queen-Coverband „Princess“ am Freitag sowie am Samstag die vierte Rositzer Schlagerparty mit Stargast Mickie Krause zu den Höhepunkten.

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rositz sind dazu eingeladen, wieder Produkte aus dem eigenen Garten, zum Beispiel Kürbisse, Kohl oder Sonnenblumen, für Dekorationszwecke zur Verfügung zu stellen. „Des Weiteren wäre es eine Bereicherung für das Volksfest, wenn die Bürger ihre Häuser und Zäune schmücken würden“, hofft der Bürgermeister.