Rositz: Wettbewerb für Nachwuchsforscher startet in 57. Runde

Rositz. Veranstalter von Jugend forscht hoffen auf Präsentationen vor Ort im März 2022 im Kulturhaus Rositz.

Unter dem Motto „Zufällig genial?“ startet Jugend forscht in die neue Runde.

Ab sofort können sich Kinder und Jugendliche mit Freude und Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) wieder bei dem Nachwuchswettbewerb online anmelden.

Am 30. November ist Anmeldeschluss

Der 28. Regionalwettbewerb Ostthüringen findet am 3. und 4. März 2022 im Kulturhaus Rositz statt.In Ostthüringen wird dieser von der Wirtschaft ausgerufene und getragene Wettbewerb von über 90 Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen finanziell und materiell unterstützt. Auf dieses Engagement setzt der Patenträger Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land, Metropolregion Mitteldeutschland (WAMM).

Teilnehmen können junge Menschen bis 21 Jahre, jüngere Schüler müssen im Anmeldejahr mindestens die 4. Klasse besuchen. Anmeldeschluss für die neue Runde ist der 30. November.

Für die Anmeldung im Internet sind das Thema und eine kurze Projektbeschreibung ausreichend. Im Januar 2022 müssen die Teilnehmer eine schriftliche Ausarbeitung einreichen. Wer im März in Rositz gewinnt, tritt auf Landesebene in Jena an. Dort qualifizieren sich die Besten für das Bundesfinale in Lübeck.

„Nach der erfolgreichen Online-Durchführung der diesjährigen Runde von Jugend forscht – Schüler experimentieren freuen wir uns auf die hoffentlich wieder in Präsenz stattfindenden Wettbewerbsveranstaltungen im kommenden Jahr. Denn zur DNA unseres Wettbewerbs gehören sowohl die Präsentation der Forschungsprojekte live vor Ort als auch der direkte persönliche Austausch der Teilnehmenden untereinander“, sagt Sven Baszio, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung Jugend forscht.

Infos und Anmeldungen: unter www.jugend-forscht.de bzw. www.jufo.rositz.de