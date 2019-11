Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rositzer feiern doppeltes Jubiläum

Der SV Rositz feierte in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen als Sportverein. Am 18. Oktober 1894 fand die Gründung des ersten Rositzer Sportvereins statt. Im September 1919 kam beim SV Maiblümchen Gorma die Sparte Fußball dazu, was 100 Jahre Fußball in Rositz bedeutet. Am 16. November wurden so 125 Jahre Sport und 100 Jahre Fußball in Rositz beim heutigen SV Rositz gefeiert. Dazu hatte der SV Rositz seine Mitglieder und Gäste ins Kulturhaus Völkerfreundschaft zur Jubiläumsgala eingeladen.

Der Rositzer Bürgermeister Steffen Stange (parteilos), seit vielen Jahren ebenfalls im Verein tätig, begrüßte die über 300 geladenen Gäste. „Der SV Rositz hat eine lange Tradition von 100 Jahren Fußball, die heutige Gala ist für uns in Rositz ein großes Ereignis. Ich selbst habe vor 25 Jahren die 75-Jahr-Feier mit organisiert“, brachte der sportbegeisterte Bürgermeister zum Ausdruck. Er zeigte dann auch einige Höhepunkte in der langen Fußballgeschichte auf. So gehörte Rositz in den 30-er Jahren des letzten Jahrhunderts zu den führenden Vereinen in Ostthüringen, 2015 wurde dann der Aufstieg in die höchste Thüringer Spielklasse, die Thüringenliga, geschafft. „Die Vielzahl unserer Ehrenamtlichen machte die Erfolge möglich, dafür möchte ich herzlich danken“, merkte Stange noch an.

Die Leiterin der Rositzer Gymnastik-Gruppe, Gisela Fuchs, ein Urgestein im Rositzer Sport, sprach sich lobend aus. Sie ist seit über 53 Jahren Übungsleiterin im Verein, steht auch weiterhin zur Verfügung. Neben Fußball wird in Rositz auch Damen-Gymnastik, Kinderturnen und Fitnesstanz Aroha betrieben.

Es gabe auch mehrere Ehrungen. So zeichnete Robert Streu vom Kreissportbund Jens Falke, Benno Moller, Joachim Heinze vom Fußball und die Gymnastin Christel Feix aus. Es gab zudem die DFB-Ehrenplakette und 500 Euro für den Verein. Danach ehrte der KFA Ostthüringen verdienstvolle Sportler. Die TFV- Nadel in Silber bekamen Jörg Bachmann und Bernd Gaul. Die Bronze-Nadel erhielten Udo Kresse, Manuel Vincenz, Martin Teuber, Tom Pilz und Markus Schubert. Höhepunkt der Ehrung war die Auszeichnung des KFA Ostthüringen für Präsident Jörg Meuschke, der mit der KFA-Ehrennadel und einer Ehrenuhr für seine langjährige aufopferungsvolle Arbeit geehrt wurde. Der SV Rositz selbst sprach für langjährige treue Vereinsarbeit noch folgenden Personen seinen Dank aus: Sven Jahnke, Uwe Benndorf, Anne Simon, Sieglinde Berger, Marianne Dyrziak, Wolfgang Köhler, Marlis Köhler, Franka Götz, Anke Pötzel, Stefan Paternoga, Sandra und Michael Heymann, Frank Hermann, Jens und Romy Manger, Bernd Schulze, Stefan Hepler, Silke Kresse, Karin Thiergen, Marko Wick, Kai Heinze, Matthias Krupow.