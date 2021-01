Rositzer Feuerwehren erweisen Uwe Kaphahn letzte Ehre

"Ich fand es schön, dass man in Anbetracht der Corona-Lage einen doch recht würdigen Abschied feiern konnte", sagt Ulf Knorr. Der Ortsbrandmeister von Ponitz war am Wochenende wie zahlreiche Feuerwehrleute in Rositz, um ihrem langjährigen Weggefährten Uwe Kaphahn zu verabschieden. An die 100 Floriansjünger mit über 30 Fahrzeugen standen zur Beisetzung Spalier.

Entstanden sei die Idee in Zusammenarbeit mit Kreisbrandinspektor Uwe Engert, sagt Stefan Kirchner, Ortsbrandmeister von Rositz: "Wir haben uns Gedanken gemacht, wie man ihm coronakonform die letzte Ehre erweisen könnte. Er war ja mehr als ein Freund." Doch aufgrund der geltenden Hygieneschutzauflagen sind zur eigentlichen Beisetzung maximal zehn Personen zugelassen, nur der engste Familienkreis war dabei. Damit wollten sich die Weggefährten nicht zufriedengeben, weshalb zahlreiche Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis trotzdem eine Abordnung schickten.

Abschied erfolgte einzeln und koordiniert

Wie Ulf Knorr aus Ponitz waren auch die Stadtbrandmeister Mirko Kolz aus Schmölln und René Toll aus Gößnitz mit je einem Begleiter anwesend. Von jeder Wehr waren maximal drei Personen zugelassen. Die zahlreichen feuerroten Einsatzfahrzeuge begleiteten das Trauerfahrzeug von Altenburg bis zum Friedhof in Rositz, wo sie in der dortigen Werksallee ein Spalier bildeten. Im Anschluss an die Beisetzung hatten die Feuerwehrleute noch die Gelegenheit, sich einzeln von ihrem langjährigen Weggefährten zu verabschieden. Laut Stefan Kirchner erfolgte dies systematisch koordiniert, damit die zulässige Anzahl zu keinem Zeitpunkt überschritten wurde.

Der Verlust des überaus engagierten Kaphahn habe die gesamte Wehr schwer getroffen, so Kirchner. So gehe unter anderem das Sommerferienzeltlager für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Rositz auf sein Wirken zurück. "Sein Wirken hat die Arbeit des Feuerwehrverbandes geprägt, er wird mir fehlen", sagte Ulf Knorr. Auch Uwe Engert veröffentlichte gemeinsam mit Kreisjugendfeuerwehrwart Stephan Penndorf und Andreas Hofmann, dem aktuellen Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, einen Nachruf. Darin heißt es: "Fachlich hoch versiert, immer ein offenes Ohr und immer einen aufmunternden Spruch auf den Lippen, geachtet und anerkannt weit über die Landkreisgrenzen hinaus – das war Uwe Kaphahn. Ihn zu verlieren, schmerzt sehr."

Uwe Kaphahn starb kurz vor Weihnachten im Alter von 72 Jahren. Er engagierte sich seit 1965 bei der freiwilligen Feuerwehr. Von 2006 bis 2015 war Uwe Kaphahn Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Altenburger Land.

Meine Meinung