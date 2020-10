Am Stand vom Rittergut Schwanditz informierte Knollenexperte Jochen Junghannß (re.) über 15 verschiedene Kartoffelsorten.

Altenburg . Landfrauen und Ehrenamtliche des Botanischen Erlebnisgartens laden zum traditionellen Treffen. 15 verschiedene Kartoffelsorten in Augenschein genommen.

Rund um die Knolle beim Kartoffeltag in Altenburg

Rund um die Knolle ging es beim traditionellen Kartoffeltag im Botanischen Erlebnisgarten in Altenburg. Der Kreisverein Altenburger Landfrauen hatte dazu am Sonntag, 18. Oktober, eingeladen, 15 verschiedene Kartoffelsorten konnten die Gäste dabei in Augenschein nehmen.