Sächsische Mundart zum Kaffeeklatsch in Altenburg

Karin Kundt-Petters begeistert im Botanischen Erlebnisgarten in Altenburg

Altenburg. Die jährlichen Lesungen der ehemaligen Schauspielerin Karin Kundt- Petters im BotanischenErlebnisgarten Altenburg locken stets viele Gäste an. Auch am Sonntag, 25.07.21, erfreute die sprach- gewandte Altenburgerin bis zu 100 Zuhörer mit Dichtungen der bekannten deutschen Schriftstellerin und sächsischen Mundartdichterin Lene Voigt, die 1891 in Leipzig geboren wurde und 1962 in Leipzig starb.„Am Lilichenschteene um Middernacht da laatscht ä Geschbänst dorchn Fälsenschacht. Gee Mänsch ausdr Geeschend gonnt sich das erglärn, was där in dr Schlucht drinne hatte zu mährn….Dann hockte sich`shin untern Lilichenschteen un braute sich Gaffee. Nee roch där bloß scheen!“, hieß es beim Mundartgedicht„‘s Gaffeegeschbänst“.

„Ich bin eine in Meerane geborene Sächsin und musste mit Blick auf die volkstümlicheRede vom `Kaffeesachsen` insbesondere über dieses Kaffeegedicht lachen“, beteuerte danach dieAltenburgerin Christine Richter, die zu dieser Vortragsveranstaltung extra ihre Schwester Gisela aus Meerane geholt hatte. Rezitatorin Karin Kundt-Petters erwähnte auch den Schauspieler und Kabarettisten Tom Uwe Pauls, der unter anderem beim MDR Sachsen-Rundfunk in die Rolle der renitenten sächsischen RentnerinIlse Bähnert schlüpft und Lene Voigt sehr verehrt. Denn genau diese Bähnert-Rolle verdankt er der Schriftstellerin Lene Voigt, der Tom Pauls unter dem Titel „Meine Lene. Eine Liebeserklärung an die Dichterin Lene Voigt“ ein Buch mit 336 Seiten widmete und das beim Aufbau Verlag erschien. Ganz Ohr waren die Zuhörer jetzt auch beim Lene-Gedicht „De säk`sche Lorelei“: …De Älwe, die bläddschert so friedlich, Ä Fischgahn gommt aus dr Tschechei. Drin sitzt`ne Familche gemiedlich, Nu sinse schon an dr Bastei. Un ohm uffn Bärche, nu gugge, Da gämmt sich ä Freilein ihrn Zobb. Die Altenburgerin Helga Fischer lachte und sagte: „Immer wieder unterhaltsam und lustig. Ich verpasse hier keine Lesung.“ Indes schwärmteManfred Kranz, der mit Ehefrau Margot aus Monstab kam: „Ein echtes Veranstaltungsvergnügen hier im Grünen bei Kaffee und Kuchen.“ Die ehemalige Altenburgerin Kathrin Silensky reiste mit Mutter Marianne aus Naumburg an und sagte: „Die Verse in derben Sächsisch von Lene Voigt erinnern mich an mein Studium in Leipzig. Und der hier erwähnte Kabarettist Tom Pauls erfreut mich auch oft mit seinen Auftritten. Wir kommen wieder.“