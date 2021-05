Vollmershain: Saison im Garten und auf Balkonien hat begonnen

Die Gartensaison beginnt: das spüren auch Marcel Jahn und Madlen Lenßner in der Gärtnerei Jahn in Vollmershain. Der Kundenstrom reißt nicht ab.

Vollmershain. Trotz Corona-Lockdown darf die Gärtnerei Jahn in Vollmershain öffnen. Die Nachfrage sei gestiegen - und Marcel Jahn hat auch eine Vermutung, wieso das so ist.

Die Gartensaison beginnt. Das spüren auch Marcel Jahn und Madlen Lenßner in der Gärtnerei Jahn in Vollmershain. Der Kundenstrom reißt nicht ab. Die Nachfrage nach Grünem, Duftendem und Blumigem ist laut Jahn gestiegen. „Ich denke, die Leute machen es sich gerade zu Hause besonders schön", sagt er. Der Familienbetrieb darf als selbst produzierende Gärtnerei trotz Corona-Lockdown öffnen.

Allerdings sind alle wichtigen Märkte, auf denen Jahns sonst ihre Waren anbieten, geschlossen, so dass für das Unternehmen diese Einnahmequelle wegfällt. Kritisch sieht Jahn, dass Lebensmittelmärkte, die geöffnet bleiben, auch noch Bekleidung, Schuhe sowie Balkon- und Beetpflanzen anbieten. Das setze Einzelhandel, Handwerksbetrieben und Direktproduzenten in der Pandemie zusätzlich zu. Am Samstag, 8. Mai, haben Jahns in Vollmershain von 8 bis 17 Uhr geöffnet, zwei Stunden länger als üblich.