Schwimmmeister Steffen Gräfe (l.) und Fördervereinschef Roland Heinke am neuen Planschbecken im Freibad Altkirchen. In diesen Tagen startet die Saisonvorbereitung im Freibad Altkirchen.

Saisonvorbereitung in Altkirchen unter erschwerten Bedingungen

Schmölln/Altkirchen. In Altkirchen beginnen in dieser Woche die Vorbereitungen für die diesjährige Freibadsaison. Die soll mit den Pfingstfeiertagen am 22. Mai starten. Bis dahin haben Schwimmmeister Steffen Gräfe und Förderverein Attraktives Freibad Altkirchen alle Hände voll zu tun.