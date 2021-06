Salon hebt im Altenburger Land endlich wieder ab

Schmölln/Lumpzig. Entdeckungsreiche Sternfahrt zur Bockwindmühle Lumpzig und Bürger im Dialog.

Am Sonntag, 20. Juni, findet eine Sternfahrt mit anschließendem Bürgergespräch in Lumpzig statt.

Es ist in diesem Jahr die erste Veranstaltung im Rahmen des geförderten Projekts „Der Fliegende Salon“. Wegen der Corona-Pandemie musste der ursprüngliche Termin im Vorjahr verschoben werden. Entsprechend groß ist die Erleichterung und Freude unter allen Akteuren, dass es nun 2021 geklappt hat.

Zwischenstopps in acht Orten

Neben Lumpzig als Zielort beteiligen sich Altkirchen, Burkersdorf, Gimmel, Großstöbnitz, Kratschütz, Lohma, Wildenbörten und Zschernitzsch.

Projektleiterin Luise Krischke fiebert der bevorstehende Umsetzung entgegen. „Mit dieser Veranstaltung wollen wir vor allem den Bewohnern der alten und neuen Schmöllner Ortsteile Gelegenheit geben, sich besser kennenzulernen und künftig gemeinsam neue Wege zu beschreiten. Das ist das große Ziel“, so Krischke.

Nicht alltägliche Einblicke

Wer sich auf den Weg zur Bockwindmühle begibt, wird in acht Orten zu einem Zwischenhalt eingeladen, der nicht alltägliche Einblicke verspricht. Die Bandbreite sei groß, wirbt die Verantwortliche. Es gibt verschiedene künstlerische Beiträge, Einblicke in Geschichte, Gartenkunst und Landwirtschaft.

Das Begleitprogramm zur Sternfahrt beginnt ab 14 Uhr und läuft bis circa 17 Uhr.

Altkirchen: 15 bis 17 Uhr: Mit Kinderaugen durchs Dorfmuseum – Grundschüler stellen ihre Lieblingsobjekte vor. Burkersdorf: 14 bis 17 Uhr: Kräuteranbau im Altenburger Land bei Landwirt Frank Quaas. Gimmel: 14 bis 17 Uhr: Kurzfilmkino mit Filmemacher Helmut Pöschel, Milbenkäse- und Milchverkostung und Besuch des Ziegenstalls. Großstöbnitz: 14 bis 16 Uhr: musikalischer Bahnhof auf der Kirchwiese unter Mitwirkung des Kirchenchores Großstöbnitz, der Musikschule Altenburger Land, Familie Kunert und der Kirchgemeinde Großstöbnitz; Kirchenführung mit Gerd Sparbrod, Orgelmusik von Tobias Herling. Kratschütz: 14 bis 17 Uhr: Begegnung mit der Künstlerin Petra Herrmann und Führung durch ihr Atelier. Lohma: 14 bis 17 Uhr: Ausstellung „Brücken bauen“ mit Zeichnungen von Christian Färber in Kooperation mit der Wohnstätte Schmölln der Lebenshilfe Altenburg, Kirchgemeinde Nöbdenitz und Freundeskreis der Kirche Lohma. Wildenbörten: 15 bis 17 Uhr: Begegnung mit den Bastelfrauen aus Wildenbörten. Zschernitzsch: 14 bis 16 Uhr: Blick über den Gartenzaun von Familie Gräfe in einen typischen Bauerngarten des Altenburger Landes. Kurzfristige Änderungen am Programm sind vorbehalten.

Keine vorgeschriebene Strecke

Ob mit dem Rad, zu Fuß oder mit motorisierten Fahrzeugen – wie der Weg nach Lumpzig bestritten wird, ist jedem frei überlassen. Es gibt keinen festen Ausgangspunkt und keine vorgeschriebene Strecke. Für diejenigen, die gern in Gemeinschaft und unter fachkundiger Anleitung die Schmöllner Ortschaften erkunden möchten, bietet Wegewart Steffen Gehrt vom Tourismusverband Altenburger Land eine geführte Radtour an. Treffpunkt ist an der Dorfkirche in Großstöbnitz um 14 Uhr, Abfahrt ist gegen 14.30 Uhr.

Anmeldung erforderlich

Die Route führt über Altkirchen, Gimmel und Wildenbörten nach Lumpzig. Für die geführte Radtour ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0174/1 50 68 77 beim Tourleiter Gehrt erforderlich.

Wer zuvor nicht alle acht Stationen erkunden konnte, kann hier außerdem bis 18 Uhr über eine Leinwand alle Aktionen in filmischen Ausschnitten nacherleben.

Bürgerdialog an der Bockwindmühle

Höhepunkt der Veranstaltung wird am Ziel der Sternfahrt um 18 Uhr ein offener Bürgerdialog an der Bockwindmühle zum Thema Mobilität im Altenburger Land sein. „Es geht dabei unter anderem um die Fragen: Wo liegen die Herausforderungen und wo steckt vielleicht ungenutztes Potenzial?“, erläutert die Projektleiterin. Und es soll ein Dialog auf Augenhöhe unter Einbringung fachlicher Expertisen werden. Jeder, der Ideen und Erfahrungen zum Thema einbringen möchte, sei zur Gesprächsrunde eingeladen, betont Krischke.

Als Fachleute sind Matthias Gather (Professor für Verkehrspolitik und Raumplanung an der Fachhochschule Erfurt) und Tatjana Bonert (Geschäftsführerin der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH) eingeladenen.

Bei der Veranstaltung findet überall die gültige Thüringer Corona-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung Berücksichtigung.

Details sind unter www.fliegender-salon.de sowie auf Facebook zu finden.