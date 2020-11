Sandy Neubert-Mohamed informiert in der Volkshochschule Altenburg über den muslimischen Fastenmonat Ramadan

„Das Wichtigste ist für mich, dass Ramadan Geduld und Ausdauer trainiert“, sagt Musna aus Syrien. Aicha aus Deutschland meint: „Ramadan ist für mich, wie Weihnachten für die anderen.“ Mit diesen Zitaten verdeutlicht Sandy Neubert-Mohamed die Bedeutung des islamischen Fastenmonats für viele Menschen. Dabei weist Ramadan viele Ähnlichkeiten mit der christlichen Weihnachtszeit auf.

Keine Beleidigungen undGeschlechtsverkehr erlaubt

Was genau ist der Ramadan? Im islamischen Kalender ist Ramadan der neunte Monat. Es ist ein Fastenmonat vergleichbar mit der christlichen Fastenzeit, erläutert Sandy Neubert-Mohamed, die von 2006 bis 2011 Islamwissenschaften und Arabistik an der Universität Leipzig studierte: „Ramadan ist für Muslime etwas ganz Fundamentales.“ An Ramadan wird zwischen Sonnenaufgang und -untergang nicht nur auf Speis und Trank verzichtet. Auch Beleidigungen sollten unterlassen werden und es dürfe kein Geschlechtsverkehr stattfinden. Wer nicht während des Ramadans fasten kann, wie etwa Schwangere und Kranke, muss eine Fastenersatzleistung in Form einer Spende für Bedürftige erbringen.

Viele Ähnlichkeiten zur Vorweihnachtszeit

Ähnlich der Vorweihnachtszeit, werde auch im Fastenmonat Ramadan in islamischen Städten geschmückt, erklärt Neubert-Mohamed: „Wenn bei uns alles zu Weihnachten geschmückt ist, merkt man das ebenso auch zum Ramadan in islamischen Ländern.“ So werden etwa die Straßen dekoriert. Den Kindern werden kleine Laternen geschenkt. Laternen werden in die Fenster gestellt. Im Fernsehen laufen spezielle TV-Serien und die Schüler haben Ramadan-Ferien. Schließlich wird der Ramadan mit einem Fest des Fastenbrechens gefeiert. Dieses „kleine Fest“ oder auch „Zuckerfest“ sei der zweithöchste islamische Feiertag.