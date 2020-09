Sanierung der Schmöllner Stadtkirche erreicht Halbzeit

Die öffentliche Übergabe des zweiten Bauabschnittes der Schmöllner Stadtkirche Sankt Nicolai wurde am Freitag mit einer Andacht in der Kirche gefeiert. Pfarrer Thomas Eisner, Bildhauer Christian Späte und Jörg Milde vom Kirchbauverein (von links) vor der sanierten Nordfassade.

„Den Seinen gibt´s der Herr im Schlaf“, zitierte Pfarrer Thomas Eisner aus dem Psalm 127. Er hielt am Freitagnachmittag vor rund 30 Gästen eine Andacht in der der Stadtkirche St. Nicolai. Rund anderthalb Jahre hat es gedauert, doch der zweite Bauabschnitt der Kirchensanierung ist abgeschlossen. Das war er zwar schon am 30. Juni, doch wegen des Sommers und Corona habe man einen günstigeren Zeitpunkt für die Feierlichkeiten abgewartet, so Eisner.