Blick auf den Pfarrhof in Nöbdenitz mit Kultur- und Bildungswerkstatt (links), Theaterbühne und Pfarrhaus.

Sankt Martin wird in Nöbdenitz gefeiert

Nöbdenitz. Zu Lampionumzug und Martinsfeuer wird am kommenden Samstag eingeladen.

Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Nöbdenitz und die Kultur- und Bildungswerkstatt „Hans Wilhelm von Thümmel“ laden für diesen Samstag, 13. November, um 17 Uhr alle Kinder, Eltern und Großeltern in den Pfarrhof in Nöbdenitz zu einer Martinsfeier ein.

Diese beginnt mit einer Martinsandacht und es gibt die berühmten Martinshörnchen, gebacken von den Frauen aus der Kirchgemeinde, wird mitgeteilt. Der anschließende Lampionumzug durch Nöbdenitz werde durch die Spielleute-Union „Frisch voran“ Schmölln/Gößnitz sowie die Freiwillige Feuerwehr Untschen begleitet.

Unter den Klängen der Spielleute-Union werde anschließend im Pfarrhof das Martinsfeuer durch die Freiwillige Feuerwehr entzündet. Ein Imbiss sei ebenfalls vorgesehen.

Schutzpatron der Armen

Die Christen feiern am 11. November Sankt Martin als Schutzpatron der Armen. Der Legende nach teilte er als römischer Soldat seinen Mantel mit einem frierenden Bettler. Daraufhin soll ihm der mit einem halben Mantel bekleidete Jesus erschienen sein.

Martins Tat wurde zum Sinnbild der Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Im Jahr 372 wurde er Bischof von Tours und bald nach seinem Tod 397 heilig gesprochen.

Nach der Reformation blieb der Martinstag auch in protestantischen Gebieten erhalten. Die Verehrung des Heiligen wurde dort auf den an einem 10. November geborenen Martin Luther übertragen. Der Reformator (1483-1546) wurde am Martinstag getauft.