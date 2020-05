Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlechte Chancen für Starkenberger Lärmschutzwall

Der Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Bau des Kreistags hat am Dienstagabend drei Aufträge vergeben. Für die Sanierung des Daches an der Regelschule in Schmölln wurden Planungsleistungen in Höhe von rund 28.400 Euro an das Architektur- und Ingenieurbüro Wittig/Hegenbarth beauftragt.

