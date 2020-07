Schlossorganist Felix Friedrich liest in Altenburg

Felix Friedrich, Organist an der Trost-Orgel von Schloss Altenburg.

Altenburg. Felix Friedrich erzählt in Altenburg Anekdoten aus seiner Tätigkeit als Schlossorganist.

Wenn man weltweit zu musikalischen Gastspielen unterwegs ist, dann läuft nicht immer alles wie geplant, lernt man interessante Zeitgenossen kennen und erlebt so manche ungewöhnliche Geschichte. Schlossorganist Felix Friedrich liest am Samstag, 18. Juli, um 17 Uhr im Bachsaal des Schlosses in Altenburg amüsante Anekdoten aus seinem Buch „Ertönet, ihr Pfeifen“ und spielt dazu besinnliche und heitere Orgelmusik.

Das Konzert ist auf 40 Besucher begrenzt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf an der Museumskasse und online zu erwerben. Für Restkarten öffnet die Abendkasse um 16 Uhr.