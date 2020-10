Schmölln hatte keinen Platz mehr in der Halle

Gleich drei neue Einsatzleitwagen (ELW) hat der Landkreis am Dienstag an die Feuerwehren übergeben. Bei den identischen Kleinbussen handelt es sich um komplett ausgestattete mobile Büros, mit Funktechnik, Telefon, Faxgerät sowie einem Computer mit der Einsatzunterstützungssoftware „Fireboard“. Zwei der Fahrzeuge werden bei den Stützpunktfeuerwehren Wieratal und Altenburg stationiert, das dritte Fahrzeug wird in Gößnitz als Teil des Gefahrgutzugs des Landkreises stehen. 450.000 Euro hat der Landkreis in die Anschaffung investiert, vom Freistaat mit Fördermitteln über 160.000 Euro unterstützt. Kreisbrandinspektor Uwe Engert gibt Auskunft.

Wofür werden die ELW benötigt? Bei Einsätzen, die länger dauern, also etwa Verkehrsunfälle mit vielen Verletzten, bei Großbränden sowie bei Gefahrgutzügen. Diese Fahrzeuge besetzen Feuerwehrleute, die den Einsatzleiter unterstützen und ihm helfen, den Überblick zu behalten. Nebenbei dienen die Fahrzeuge auch der Lageerkundung und als kleiner Nebeneffekt kann der ELW von den Feuerwehrleuten auch genutzt werden, um sich kurz aufzuwärmen. Oder im Sommer, um sich abzukühlen. Durch die Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung ist es vorgeschrieben, dass jede Stützpunktwehr einen ELW bereithalten muss. Wieso erhalten dann Schmölln und Meuselwitz keines der Fahrzeuge? Weil die Städte diese bereits beschafft haben und für ein zweites Fahrzeug in der Halle kein Platz ist. Darum hat man sich im Fall Schmöllns auf den Kompromiss Gößnitz geeinigt, die ja auch im Gefahrgutzug enthalten sind. Wir als Landkreis sind bereits vom Land gerügt worden, weil wir auf städtische ELW zurückgegriffen haben. Hätte man dann nicht sagen können, der Landkreis kauft den Städten ihre ELW ab? Das hätte man tun können, der Kreistag hat aber 2018 beschlossen, eigene Fahrzeuge anzuschaffen. bay