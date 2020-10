Schmölln International belebt Partnerschaften

Der erste wichtige Schritt ist geschafft: Unter dem Namen „Schmölln International“ hat sich ein neuer Verein gegründet, der sich allein um die Pflege der „partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen, Vereinen und Institutionen“ Schmöllns und seiner Partnerstädte kümmern will. Nun gelte es, sich zu etablieren und zu wachsen, so Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Doch ein kleines Hindernis wartet noch.

Zu der Gründungsversammlung waren Anfang des Monats dreizehn Neugierige in den Nöbdenitzer Bürgersaal gekommen. Gemeinsam wurde eine Satzung verabschiedet und der erste Vorstand gewählt, anschließend gab es ein Gruppenfoto der zwölf Gründungsmitglieder des neuen Vereins. Stefan Helbig fehlte entschuldigt, erklärte sich aber vorab einverstanden, dem neuen Verein als Schatzmeister zur Verfügung zu stehen. Ohne Gegenkandidaten wurde er gewählt. Damit ist er der dritte Stadtrat des gemeinnützigen Vereins, dem neben dem Bürgermeister auch der Erste Beigeordnete Ralf Gleitsmann (WV Schmölln) sowie der Zweite Beigeordnete Klaus Hübschmann (Die Linke) angehören.

Stadtverwaltung benennt Vorstandsmitglied

Der Verein soll sich nur zu einem geringen Teil aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Der jährliche Mindestbeitrag von 12 Euro pro Person sei absichtlich so gering gehalten, um keine Hürde darzustellen und möglichst viele Mitstreiter zu finden. Der Großteil der Vereinsfinanzen soll sich aus Spenden und Zuwendungen zusammensetzen. Schrade und seine Beigeordneten wollen im Stadtrat dafür werben, dass die Stadt die Vereinsarbeit mit 5000 Euro jährlich unterstützt. Im Gegenzug ist in der Satzung verankert, dass eines der Vorstandsmitglieder von der Stadt Schmölln benannt wird. Der Hintergrund sei, dass man als gemeinnütziger Verein besser um Spender und Fördermittel werben könne als die Stadtverwaltung, so Petra Herrmann-Hensel, die zur neuen Vorsitzenden gewählt wurde.

Zum Stellvertreter der Kratschützer Künstlerin wurde Klaus Hübschmann gewählt. Als Beisitzer fungieren für die Dauer von drei Jahren neben Bürgermeister Schrade auch Jörg Golla und Johannes Fabian. Als Kassenprüfer erklärten sich Bernd Adam und Hermann Wienhold bereit. Wichtig sei, dass man ein einheitliches Sortiment bereithalte und auch die bis vor kurzem noch eigenständigen Ortsteile miteinbeziehe, sagte Adam. Denn auch Nöbdenitz oder Altkirchen pflegen seit vielen Jahren freundschaftliche Bande mit Partnergemeinden wie Maulbronn oder Sternenfels.

Aktuell hakt es am Vereinsregister

Aus diesem Grunde habe man in der Satzung offen gelassen, welche Partnerschaften gepflegt werden sollen, so Schrade. Aktuell heißt es lediglich, der weltanschaulich und partei-politisch unabhängige Verein solle die Beziehungen „insbesondere der Städte Schmölln und Zdar nad Sazavou, Dobele sowie Mühlacker“ pflegen und weiterentwickeln. Bislang hängt die Vereinsarbeit jedoch in der Schwebe – nicht allein wegen der Corona-Beschränkungen, die derzeit Besuche in einer der Partnerstädte fast unmöglich machen. „Bevor wir nicht im Vereinsregister eingetragen sind, können wir kein Konto eröffnen. Notartermin ist am 1. November, so lange sind wir auf Warteposition“, sagt Petra Herrmann-Hensel.

Einen Briefkopf sowie Aufnahmeanträge hat die Vorsitzende bereits vorbereitet. Wenn alles klappt, wird im November die Kontonummer eingefügt und der Verein kann seine Arbeit aufnehmen. „Wobei derzeit ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt ist, um neue Projekte zu entwickeln“, so Herrmann-Hensel. Vorrangig wolle man das Erasmus-Plus-Projekt wieder anschieben, das durch die Reisebeschränkungen zum Erliegen gekommen ist. Ursprünglich sollte in diesem Jahr eine Delegation aus Förderschülern und Lehrern aus Schmölln nach Rumänien reisen. Klaus Hübschmann geht davon aus, dass dieses Projekt um ein Jahr verlängert werden kann.