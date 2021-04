In privaten Haushalten angefallenes Öl kann in Eimern gesammelt werden. Berndt Bio Energy aus Wünschendorf nimmt diese entgegen und entsorgt das Öl. Dafür wurden unter anderem im Altenburger Land, im Landkreis Greiz und in Gera spezielle Behälter aufgestellt. Vertriebsleiter Steffen Hadlich mit einem gefüllten „Öli“-Eimer, der in die große Box kommt.