Schmölln. Die Stadtverwaltung führt in diesem Jahr die elektronische Akte ein

Beim Umbau hin zu einer effizienteren und zugleich umweltfreundlicheren Verwaltung schreitet Schmölln voran. Als erste Kommune im Landkreis wird die Knopfstadt in diesem Jahr das Programm Regisafe einführen, ein Dokumentenmanagementsystem (DMS). Was es kann und was es langfristig für die Stadt bringt, erklärt der Projektverantwortliche Hannes Seidemann.