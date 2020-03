Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schmöllner Gymnasium setzt auf praxisorientiertes Lernen

Im nächsten Schuljahr wird es am Schmöllner Gymnasium ein neues Wahlpflichtfach geben, das so lediglich an einer weiteren Schule in Thüringen existiere.

Dabei werde auf praxisorientiertes Lernen gesetzt, die Schule arbeitet mit Unternehmen wie Indu-Sol Schmölln, Dietzel Beerwalde oder Apollo Gößnitz zusammen. „Wir wollen damit unser Profil schärfen und uns für Schmölln interessant machen. Deshalb werden wir stärker mit örtlichen Firmen zusammenarbeiten“, sagt Direktorin Martina Pleuse, die sich freut, dass bereits weitere Unternehmen Interesse an dieser neuen Unterrichtsform bekundet haben. Firmen erstellen den Lehrplan In kleinen Gruppen von drei bis vier Schülern sollen die Neunt- und Zehntklässler in die Firmen geschickt werden und dort arbeiten. Der Lehrplan werde von den Unternehmen erstellt. Deren Ansprechpartner arbeiten eng mit Lehrer Heiko Pohle zusammen, der als verantwortlicher Lehrer für das Fach fungiert. Die Idee, ein Fach anzubieten, bei dem die Gymnasiasten die Arbeit in hiesigen Unternehmen über einen längeren Zeitraum ausprobieren können, habe eine Kollegin gehabt. Zwar erinnere der Unterricht ein wenig an den bei der produktiven Arbeit in der DDR, dennoch würden die meisten Pädagogen dem Versuch positiv gegenüber stehen. Fahrtkosten übernimmt der Schulträger Profitieren werden davon nicht nur die Schüler, die testen können, welcher Beruf ihnen liegt. Gerade in Zeiten, in denen es für viele Firmen schwer ist, Lehrlinge und Fachkräfte zu finden, sei das neue Wahlpflichtfach eine Chance. Allerdings ist es mit zusätzlichem Aufwand verbunden, denn es muss einen verantwortlichen Mitarbeiter geben, der sich um die Gymnasiasten kümmert. Drei Stunden pro Woche werden die Jugendlichen in den Betrieben lernen. „Für unsere Schule ist das natürlich auch eine logistische Herausforderung“, betont Martina Pleuse. Es wird schwierig werden, den Stundenplan zu bauen, ist die Schulleiterin überzeugt. Anfallende Fahrtkosten übernimmt übrigens der Schulträger, also der Landkreis. Ein Selbstläufer Das Versuchsprojekt wurde vom Bildungsministerium zunächst bis Januar 2023 genehmigt. Möglicherweise wird es verlängert. Pleuse geht davon aus, dass es ihn Schmölln ähnlich läuft wie am Ruhlaer Gymnasium. „Dort gibt es dieses Wahlpflichtfach nun schon im sechsten Jahr. Es ist ein Selbstläufer“, berichtet sie.