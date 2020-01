Die Vertretungsposition von Carina Ludwig als Kinder- und Jugendärztin in Schmölln wurde mit Beginn 2020 in einer dauerhafte Besetzung umgewandelt.

Schmölln. Die Kinder- und Jugendarztpraxis in der August-Bebel-Straße in Schmölln ist seit Beginn des Jahres 2020 nun dauerhaft besetzt.

Schmöllner Kinderarztpraxis jetzt dauerhaft besetzt

Carina Ludwig hat mit Beginn des neuen Jahres in Schmölln offiziell die Praxis von Eva-Maria Hellrung übernommen. Dies teilt jetzt die SRH Poliklinik Gera mit. Das bedeute, dass die bisherige Vertretungsposition in eine langfristige Besetzung der Kinderarztpraxis in der Schmöllner August-Bebel-Straße übergegangen sei, erläutert Maximilian Nippert von der Unternehmenskommunikation der SRH Poliklinik.

„Wir sind sehr froh darüber, mit Frau Ludwig eine kompetente Nachfolgerin gefunden zu haben, die die medizinische Versorgung in der Region aufrechterhalten wird“, fügt er hinzu. Man habe mit Frau Ludwig die optimale Lösung gefunden, um die medizinische Versorgung aufrechterhalten zu können. „Sie ist unsere neue Kinderärztin in Schmölln“, so Nippert. Am 14. Oktober 2019 war die Kinderarztpraxis in der August-Bebel-Straße wieder geöffnet worden, nachdem sie auf Grund der langfristigen Erkrankung von Eva-Maria Hellrung mehr als ein Jahr geschlossen bleiben musste. Carina Ludwig ist in Jena geboren und hat auch dort studiert. Dass sie Kinderärztin werden würde, stand für sie sehr früh fest. Nach dem Abitur absolvierte sie ein soziales Jahr in der Jenaer Kinderklinik. Berufliche Erfahrung nach ihrem Studium sammelte sie seit 2012 in der Geraer Kinderklinik. Die Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde empfängt ihre Patienten zu den gewohnten Sprechzeiten in ihrer Schmöllner Praxis: Montag von 8.30 bis 14 Uhr, Dienstag von 8.30 bis 13 Uhr, Mittwoch von 8.30 bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 8.30 bis 13 Uhr sowie von 13.30 Uhr bis 16 Uhr, Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr.