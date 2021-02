Schmöllner Kita Finkenweg Freitag dicht

Ein Mitglied des medizinischen Personals steckt ein Wattestäbchen nach einem PCR-Abstrich zum Test auf Covid-19 in ein Röhrchen.

Schmölln. 13 von 21 Beschäftigten per Corona-Schnelltest positiv

Aufregung am Donnerstagnachmittag im Schmöllner Kindergarten Finkenweg. Weil dort 13 von 21 Erzieherinnen und Beschäftigten per Corona-Schnelltest positiv auf das Virus getestet worden sind, bleibt die Kindertagesstätte zunächst am Freitag, 26. Februar, geschlossen.

Das Landratsamt bestätigte die Informationen auf Nachfrage dieser Zeitung. Betroffen von der Schließung sind dort knapp 140 Mädchen und Jungen, die in der Regel in beiden Häusern der Kita Finkenweg betreut werden.

Hiobsbotschaft trifft am Donnerstagnachmittag ein

Die Hiobsbotschaft ereilte die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag. „Das Gesundheitsamt des Kreises hat uns über die Schnelltest-Ergebnisse informiert und empfohlen, die Einrichtung zunächst zu schließen, bis genaue Testergebnisse vorliegen", erläuterte Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD).

Denn nach den positiven Schnelltests am Donnerstag ordnete das Gesundheitsamt sofort PCR-Tests beim Personal im Kindergarten Finkenweg an, informierte Jana Fuchs, Sprecherin des Landratsamtes.

Die Stadtverwaltung wiederum informierte den Elternsprecher der Kita über den Ist-Zustand im Finkenweg, der wiederum die Informationen an die Eltern weiterleitete. „Jetzt müssen wir abwarten, was die PCR-Tests ergeben. Erst dann können wir sagen, wie es im Finkenweg weitergeht“, so Schrade mit Blick auf Montag. Das wichtigste sei nun, die Kontakte nachzuverfolgen.

Dass so viele Schnelltests beim Personal der Kita durchgeführt wurden, ist laut Schrade einem Testlauf geschuldet. Ab März dieses Jahres will die Kommune die Schnelltestvariante als dauerhaftes Angebot für Beschäftigte in den städtischen Kindergärten offerieren. „Der Finkenweg machte deshalb einen Testlauf, ob und wie das Procedere organisiert werden könnte", berichtet er. Weitere Informationen über den Kindergarten Finkenweg: www.schmoelln.de.