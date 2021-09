Schmöllner Radler: 110-Kilometer-Etappe hinter sich gelassen

Schmölln. Nun geht es zurück in die Knopfstadt.

Als die Schmöllner Benefizradler am Donnerstag in Hoyerswerda angekommen waren, hatten sie 110 Kilometer in den Beinen. Gefahren sind sie entlang des Fürst-Pückler-Parks in Bad Muskau, über Spremberg und vorbei am ehemals größten Braunkohlekraftwerk der DDR in Boxberg.

Heute treten die Schmöllner Radler ihre Rückreise in die Knopfstadt an.

Radeln für den guten Zweck in Schmölln Radeln für den guten Zweck in Schmölln Insgesamt zehn Radfahrer aus Schmölln haben sich auf ihre diesjährige Benefiztour begeben. Foto: Sven Schrade

