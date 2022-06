Schmöllner Radler nehmen Hamburg ins Visier

Schmölln. Erlebnisreiche erste Etappen auf den Weg nach Cuxhaven. Auch Spontanspenden an die Schmöllner kommen zusammen

Die Radfahrer, die aktuell nach Cuxhaven unterwegs sind, haben ihre ersten Etappen hinter sich. Wohlbehalten kamen sie nach 106 Kilometern im ersten Etappenort Halle an. Unterwegs gab es noch eine tolle Überraschung in Treben: Vor dem Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft trafen sie den Windischleubaer Bürgermeister Gerd Reinboth, seinen Amtskollegen aus Gerstenberg, Bertram Schröder, und VG-Chefin Rita Richter. Alle zückten ihre Geldbeutel für den guten Zweck der Radtour und gaben insgesamt 55 Euro.

Die zweite Etappe nach Magdeburg indes war anstrengend und ein sich andeutender Schaden an einem der Fahrräder wurde deutlich. Aber alle kamen in Magdeburg-Rothensee an. Auf dem Weg nach Rühstedt machten die Schmöllner Rast- und Fotostopp an der längsten künstlichen Wasserstraße Deutschlands: dem Mittellandkanal. Auf dem Weg zum Ziel musste noch ein platter Reifen repariert werden. Inzwischen hat die Truppe Boizenburg passiert. Am Montagabend sind sie bei Gesamtkilometer 519 angekommen, am Dienstag stand Hamburg als Etappenort.