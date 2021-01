Schmöllner Stadtwerkechef über den größten Kampf 2021

Herr Kühnast, was ist aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung in diesem Jahr für die Schmöllner Stadtwerke?

Trotz Corona dafür zu sorgen, dass nach der Pandemie das Sport- und Freizeitbad Tatami noch existiert. Das ist aus meiner Sicht der größte Kampf für die Stadtwerke gemeinsam mit der Stadtverwaltung Schmölln.

Interessante und aus technischer Sicht herausfordernde Projekte gibt es aber auch...

… natürlich. Die Erweiterung der Fernwasserleitung von Großstöbnitz nach Schmölln gehört auf jeden Fall dazu. Dafür muss zum Beispiel die Sprotte gequert werde. Sobald es das Wetter zulässt, geht es richtig los, die Baustelle ist bereits eingerichtet. Läuft alles nach Plan, kann Mitte 2021 die Trinkwasserleitung in Betrieb gehen und weicheres Wasser nach Schmölln fließen. 500.000 Euro inklusive Fördergeld vom Land sind dafür eingeplant.

Steigt durch dieses Projekt der Trinkwasserpreis?

Das ist im kommenden Jahr geplant, nachdem der Stadtrat Schmölln darüber diskutiert und abgestimmt hat.

Gibt es weitere Vorhaben?

Unter anderem prüfen wir, ob das Robert-Koch-Viertel vom Gymnasium bis zum Krankenhaus mit Fernwärme versorgt werden kann. Die Gebäudeeigentümer haben ihr Interesse bekundet, eine Untersuchung der Machbarkeit steht deshalb an. In Zschernitzsch sind wir beim vierten Bauabschnitt im Zuge der Dorferneuerung mit Trinkwasser dabei. Ebenso Am Wehrrasen in Großstöbnitz oder in der Lohsenstraße Schmölln. Auch die Trinkwasserleitung für eine Siedlung in Selka soll bis April 2021 fertig werden. Hier handelt es sich um ein Projekt aus 2020.

Wie steht es um die Abwassersituation im Industriegebiet Nitzschka?

Hier sind wir gemeinsam mit den Unternehmen dort auf gutem Weg. Der Umbau zum Abwassertrennsystem befindet sich in Umsetzung und die Qualität des Schmutzwassers wird sich auch verbessern. Das erhöht die Kapazität des Klärwerkes in Zschernitzsch, wo wir mit einer speziellen Reinigung schon einiges in die richtige Richtung bewegt haben.

Stehen trotz der gegenwärtigen Probleme mit dem Sport- und Freizeitbad Tatami in diesem Jahr dort Investitionen an?

Ja, der Neubau eines Ruhehauses und die Sanierung der Aufgusssauna. Wenn wir diese beiden Vorhaben weglassen würden, könnten wir zwar 30.000 Euro Eigenmittel sparen. Aber für den Erhalt des Tatami würde uns das kaum helfen. Die geplanten Investitionen sind aber trotzdem mit Vorbehalt zu betrachten.

Wie geht es mit der tariflichen Entlohnung der Mitarbeiter der Stadtwerke Schmölln weiter?

Vor Weihnachten hatten wir eine weitere Tarifverhandlung. Jetzt muss der Aufsichtsrat über die Ergebnisse entscheiden. Allerdings haben wir 100 Prozent aller Entgelte im öffentlichen Dienst Thüringens noch nicht erreicht. Bis dato zahlen wir 87 Prozent, die Angleichung der Gehälter soll bis 2023 geschafft sein.

Gibt es Personalengpässe in den Stadtwerken Schmölln?

Bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen ist das ein generelles Thema. Aber sonst sind wir sehr gut aufgestellt. Der Personalbestand ist stabil, es gibt keine Abgänge, alle Fachkräftepositionen sind besetzt. Ich bin froh, dass wir da endlich Ruhe rein bekommen haben. Aktuell arbeiten bei den Stadtwerken 55 Frauen und Männer, 21 davon im Tatami.

Wo möchten Sie die Stadtwerke Schmölln am Ende des Jahres 2021 sehen?

Nach Möglichkeit da, wo wir sie im Wirtschaftsplan verankert haben. Das Tatami ist das wichtigste. Wir müssen die wirtschaftliche Gefahr abwehren für diese Freizeiteinrichtung. Ich persönlich hoffe zudem, dass wir all unsere Gäste wieder begrüßen können, wenn die Corona-Pandemie endlich überstanden ist. Auch würde ich das Sport- und Freizeitbad Ende des Jahres gern weiterentwickelt haben, damit es am Markt mit all dem Konkurrenzdruck bestehen kann. Die weiteren Sparten – Fernwärme, Trinkwasser und Abwasser – arbeiten kostendeckend.