Schmöllner Weihnachtsmarkt öffnet am Nikolaustag

Schmöllner Weihnachtsmarkt öffnet am Nikolaustag

Die letzten Vorbereitungen sind abgeschlossen, jetzt kann es los gehen: Der Schmöllner Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus öffnet am Freitag, 6. Dezember, um 17 Uhr. Ab da ist er täglich von 15.30 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet, an den Wochenenden jeweils von 14 Uhr bis 21 Uhr. Für die Jüngsten dreht sich das Kinderkarussell, der Weihnachtsmann ist täglich anzutreffen, und natürlich darf ab 17 Uhr der Sandmann nicht fehlen. Es kann täglich mehrfach ein Türchen am großen Weihnachtsmann-Adventskalender geöffnet werden.