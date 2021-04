Schnelltests nun auch in Gerstenberg

Gerstenberg. Anbieter ist eine Praxis.

In der Praxis Theramedica in Gerstenberg können Bürgerinnen und Bürger fortan den kostenfreien Corona-Antigen-Schnelltest nach der Corona-Test-Verordnung durchführen lassen. Die Testung findet während der Praxis-Sprechzeiten statt, heißt es in einer Mitteilung.

Dafür solle vorab ein Termin vereinbart werden.

Die Sprechzeiten der Privatpraxis für Manuelle Therapie, Narbenbehandlungen und Naturheilkunde sind dienstags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr.

Anmeldungen, Informationen und Terminvereinbarungen gebe es ab sofort telefonisch unter 03447/835784, per SMS oder WhatsApp an 0177/7882685, per E-Mail an termin@Praxis-Theramedica.de oder auf der Website der Praxis.